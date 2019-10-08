Число вакансий слесарей резко увеличилось в Петрозаводске

Число вакансий для слесарей на предприятиях Петрозаводска за 9 месяцев 2019 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят результаты мониторинга списка вакансий, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter Северо-Запада.

Несмотря на рост числа свободных рабочих мест для слесарей, в этой сфере высокая конкуренция. Какую зарплату предлагают на предприятиях, где есть свободные рабочие места, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".