Число волонтеров в Карелии выросло почти в два раза

Карелиястат зафиксировал рост числа добровольцев в республике в 2020 году.

В 2020 году число участников добровольческого движения в Карелии достигло 18,6 тысячи человек. Это в 1,9 раза больше, чем в 2019 году. Об этом информирует Карелиястат.

40% волонтеров заняты социальными направлениями, 17% — помощью животным, 8,3% — проведением спортивных, культурных и других мероприятий.

По данным Карелиястата, в составе добровольцев 21% молодежи, 38,7% людей среднего возраста и чуть более 40% волонтеры старше 50 лет.

68,8% добровольцев — женщины, 31,2% — мужчины.

Ранее Артур Парфенчиков вручил благодарственные письма добровольцам, участвовавшим в борьбе с лесными пожарами.