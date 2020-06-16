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Число выявленных заражений COVID-19 в России за сутки увеличилось на 7 843

Новости. Общество
10:59, 17 Июня 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 7 843 человека, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России составляет 553 301.

Выздоровели за весь период пандемии 304 342 человека. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 036 человек.

Летальных случаев за все время: 7 478. За последние сутки подтверждено 194 смерти больных с выявленным коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ проведено более 15,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 284,6 тыс. – за последние сутки.

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