Число выявленных заражений COVID-19 в России за сутки увеличилось на 7 843

За последние сутки в России выявлено 7 843 человека, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России составляет 553 301.

Выздоровели за весь период пандемии 304 342 человека. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 036 человек.

Летальных случаев за все время: 7 478. За последние сутки подтверждено 194 смерти больных с выявленным коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ проведено более 15,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 284,6 тыс. – за последние сутки.