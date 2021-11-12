Число вылечившихся от коронавируса жителей России превысило 8 миллионов

За минувшие сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 были выписаны 28 713 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлен 35 681 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 2 319 (6,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 366 839 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 053 643.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 28 713 человек.

По данным на 22 ноября, за сутки в России подтверждено 1 241 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 265 336 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 ноября остаются 1 892 874 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 275 человек, зарегистрировано 2 смерти, выздоровел за сутки 251 заразившийся.