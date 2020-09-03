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Число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 35

Новости. Общество
08:42, 04 Сентября 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Общее число заболевших в республике возросло до 3264, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 35 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 17, в Медвежьегорске – 1, в Кондопоге – 2, в Кеми – 5, в Костомукше – 2, в Прионежском районе – 3 (поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 1, поселок Мелиоративный – 1), в Суоярвском районе – 4 (поселок Поросозеро), в Питкярантском районе – 1 (поселок Салми).

Выздоровели еще 49 человек: в Петрозаводске – 22, в Медвежьегорском районе – 3, в Сегежском районе – 1, в Кондопожском районе – 8, в Беломорском районе – 2, в Прионежском районе – 4, в Лоухском районе – 2, в Костомукше– 1, в Питкярантском районе – 3, в Суоярвском районе – 2, в Пряжинском районе –1.

Всего выздоровели 2506 человек.

На самокарантине находятся 916 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 23 человека.

Проведено 148545 исследований (+1394 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 30 пациентов с ковидной инфекцией. О 30-ой жертве вируса стало известно 1 сентября.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 531,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 688,3 случая, по Северо-Западу – 691,2.

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