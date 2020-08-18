Число заболевших COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 30 человек

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 30 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе РК.

Из 30 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 17 человек, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Кондопоге – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Сегежском районе – 2 человека (поселок Надвоицы), в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Костомукше – 7 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 19 августа составляет 2782 человека.

Выздоровели за время пандемии коронавируса 2020 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 34 пациента: в Петрозаводске – 18, в Пряжинском районе – 3, в Прионежском районе – 7, в Костомукше – 2, в Сортавальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

На самокарантине находятся 805 человек (-48 за сутки).

Всего в Карелии проведено 132469 тестов на коронавирус.

По данным оперштаба, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 453,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 635,5 случая, по Северо-Западу – 661,1.