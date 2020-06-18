Число заболевших COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 7972

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 7 972 в 83 регионах, сообщили в оперштабе.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 569 063 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Число выписанных пациентов выросло до 324 406. За прошедшие сутки выздоровели 10 443 человека.

Летальных случаев за все время пандемии в России - 7 841. За последние сутки подтвержден 181 летальный случай с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на сегодняшний день проведено свыше 16,3 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 330,2 тыс. за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 310 тыс. 456 человек.