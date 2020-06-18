890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще 26 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии
Сегодня 08:49
Любой этаж и вид из окон: в новом "Народном" доме в Петрозаводске большой выбор квартир эконом-класса
18.06.2020 17:45
Смертельная авария произошла под Петрозаводском
Сегодня 07:39
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
Сегодня 08:29
Финляндия возобновила прием заявок на вид на жительство 3
18.06.2020 15:51
Трагическое ДТП в Карелии унесло жизнь 79-летнего мужчины 1
Сегодня 09:57

Число заболевших COVID-19 в России за последние сутки увеличилось на 7972

Новости. Общество
10:43, 19 Июня 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 7 972 в 83 регионах, сообщили в оперштабе.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 569 063 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Число выписанных пациентов выросло до 324 406. За прошедшие сутки выздоровели 10 443 человека.

Летальных случаев за все время пандемии в России - 7 841. За последние сутки подтвержден 181 летальный случай с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на сегодняшний день проведено свыше 16,3 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 330,2 тыс. за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 310 тыс. 456 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-06-19 13:28:36
Спадает. Шо не может не радовать :)
кир
2020-06-19 10:53:41
Всё равно много. На 500 тысяч заболевших погибло 500 врачей.
Вначале они плохо занимались организационно и профессионально.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 10
Сегодня 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 7
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»