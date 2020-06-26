Число заболевших COVID-19 в России за сутки достигло 6 852 человек

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 27 июня.

За последние сутки в России выявлено 6 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 058 (30,0%).

Таким образом, всего в стране подтверждено 627 646 случаев заражения коронавирусом.



За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом. Выписано 9 200 человек.

За весь период от коронавируса в России умерло 8 969 человек. Всего выписано по выздоровлению 393 352 человека.

По данным на 27 июня, число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 59 человек за сутки.