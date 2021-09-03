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Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 62 тысячам

Новости. Общество
09:27, 05 Сентября 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на онего

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За минувшие сутки еще 132 жителя республики заразились коронавирусной инфекцией.

На 5 сентября выявлено коронавирус выявлен у 132 жителей Карелии, из них 131 не был привит. Заболели 128 человек, в состоянии средней тяжести находится 31 пациент, двое — в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 582 человека, из них 8 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Всего с начала пандемии заразился коронавирусом 61841 житель Карелии.

За сутки зарегистрировано две смерти от COVID-19. Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Карелии достигло 793.

Выздоровели за минувшие сутки еще 149 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 58553 человека.

Накануне четыре человека стали жертвами коронавируса в Карелии.

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