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Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки выросло на 199

Новости. Общество
09:33, 01 Июля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Всего с начала пандемии COVID-19 В Карелии заразились более 50 тысяч человек.

За минувшие сутки выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 195 пациентов были не привиты. Заболел 191, средней тяжести — 43 и 20 тяжелых пациентов. Сутками ранее выявили 184 случая заражения COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Общее число инфицированных в Карелии составляет 50164 человек.

В ковид-центрах сегодня находятся 819 пациентов, из них пятеро крайне тяжелых, четыре пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 632 человека.

За сутки выздоровели еще 90 человек. Всего выписанных по выздоровлению 47583 пациентов.

Ранее сообщалось, Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом.

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Комментарии

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кир
2021-07-01 12:19:10
"Смерти не нужно бояться: когда мы живы - её нет, а когда смерть наступает - нас нет", - сказал один мудрец более двух тысяч лет назад.
VladPTZ
2021-07-01 09:39:37
А почему не публикуют статистику повторно заболевших, сколько переболело два , три, четыре раза?
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