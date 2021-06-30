Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки выросло на 199

Всего с начала пандемии COVID-19 В Карелии заразились более 50 тысяч человек.

За минувшие сутки выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 195 пациентов были не привиты. Заболел 191, средней тяжести — 43 и 20 тяжелых пациентов. Сутками ранее выявили 184 случая заражения COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Общее число инфицированных в Карелии составляет 50164 человек.

В ковид-центрах сегодня находятся 819 пациентов, из них пятеро крайне тяжелых, четыре пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 632 человека.

За сутки выздоровели еще 90 человек. Всего выписанных по выздоровлению 47583 пациентов.

Ранее сообщалось, Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом.