Число заболевших коронавирусом в России продолжает снижаться

За сутки в России выявлено 15 772 случая COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 15 772 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 396 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 585 984 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 600 728.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 581 человек.

По данным на 5 января, за сутки в России подтверждено 828 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 313 015 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 января остается 1 109 924 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Карелии выявлено 111 инфицированных, выздоровели 122 человека, зарегистрировано еще 4 смерти.