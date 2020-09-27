Число заболевших коронавирусом в России стремительно растет

За последние сутки выявлено 8 135 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Из зарегистрированных на 28 сентября 8 135 случаев коронавируса 2 200 (27,0%) выявлены у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

С начала пандемии в России заболели уже 1 159 573 человека. Суточный прирост составляет 0,7%.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 702 человека. Число выписанных пациентов выросло до 945 920.

За сутки подтвержден 61 летальный случай с коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 20 385 человек.

Напомним, за время пандемии в Карелии скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19. Очередная смерть была зарегистрирована в минувшее воскресенье.