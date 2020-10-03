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Число заболевших коронавирусом в стране превысило 10 тысяч человек за сутки

Новости. Общество
13:35, 04 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 4 октября.

За последние сутки в России выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В общей сложности в стране зафиксировано 1 215 001 случаев заражения COVID-19.

За сутки подтверждено 107 летальных случаев с коронавирусом. За день выписано по выздоровлению 3 284 человека.

За весь период от коронавируса умерло 21 358 человек. За все время выписано по выздоровлению 979 143 человека.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии инфицированы коронавирусом 27 человек.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-04 14:16:00
И тут двойник "Новый" появился. Было уже такое, но болезнь психическая не отпускает. :)
Новый
2020-10-04 13:52:14
Похоже и "вакцина" не поможет ", не проверенная,но пытаются навязать людям....
Изя
2020-10-04 14:01:11
Новый, поможет обязательно ....паре тысяч в ящик с играть )))
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