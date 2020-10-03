Число заболевших коронавирусом в стране превысило 10 тысяч человек за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 4 октября.

За последние сутки в России выявлено 10 499 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В общей сложности в стране зафиксировано 1 215 001 случаев заражения COVID-19.

За сутки подтверждено 107 летальных случаев с коронавирусом. За день выписано по выздоровлению 3 284 человека.

За весь период от коронавируса умерло 21 358 человек. За все время выписано по выздоровлению 979 143 человека.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии инфицированы коронавирусом 27 человек.