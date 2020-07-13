Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 45 человек

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Карелии составило 1742, сообщили в оперштабе.

Только за минувшие сутки в Карелии подтверждено 45 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 24 человека, в Прионежском районе – 4 человека (село Заозерье, деревни Ялгуба, Верховье, поселок Шуя), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Хийденсельга), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Костомукше – 4 человека, в Лахденпохье – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Лоухском районе – 2 человека (поселок Чупа), в Медвежьегорском районе – 4 человека (поселок Пиндуши – 2 ,село Толвуя – 1,Медвежьегорск – 1), в Кондопожском районе – 3 человека (деревня Юркостров, Кондопога, Лучевое-1).

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Карелии составило 1742.

Всего за время пандемии выздоровели 1018, за последние 24 часа выписались по выздоровлению 48 человек: в Петрозаводске - 19, в Олонецком районе - 18, в Лахденпохском районе - 5, в Суоярвском районе – 1, в Кемском районе – 5 (в том числе 3 строителя Белопорожской ГЭС).

Умерло за время пандемии в Карелии 11 человек.

В Карелии всего проведено 93543 исследования (911 за сутки).

На самокарантине находятся 916 человек (+33 за сутки).

В обсервации пребывают 15 человек.