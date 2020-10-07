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Число заболевших пневмонией в Карелии приближается к 1,5 тысячам

Новости. Общество
09:02, 08 Октября 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС
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За сутки 12 человек попали в больницы республики с диагнозом внебольничная пневмония.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 12 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1422 пациента, 79 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне была зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии. Умерла 89-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

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