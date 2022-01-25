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Число заболевших внебольничной пневмонией в Карелии пошло в рост

Новости. Общество
17:40, 25 Января 2022
фото: © unclinic.ru

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Количество пациентов с внебольничной пневмонией выше уровня предыдущей недели в 1,5 раза, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

По данным ведомства, с 17 января по 23 января в республике зарегистрировано 310 случаев пневмонии. Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости, рассчитанного за 3 года, зарегистрировано в 6-ти районах республики.

В Петрозаводске зарегистрировано 108 случаев внебольничной пневмонии, показатель заболеваемости ниже средне-многонедельного уровня на 11,3%.

Количество заболевших внебольничной пневмонией выше уровня предыдущей недели в 1,5 раза. Госпитализировано за неделю 265 человек.

Ранее сообщалось, за неделю рост ОРВИ и гриппа в Карелии составил почти 20 процентов.

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Комментарии

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zanoza
2022-01-25 17:51:36
Надо же как то статистику по ковиду улучшать.
кир
2022-01-25 18:18:47
zanoza, не клевещи.
Изя
2022-01-25 18:04:57
zanoza, задрали , каждый день всё новое , всё наоборот )))
Гость
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