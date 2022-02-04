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Число заражений коронавирусом в России перевалило за 13 миллионов

Новости. Общество
12:33, 08 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Более 165 случаев заражения ковидом было выявлено за последние сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 165 643 случая COVID-19 в 85 регионах.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 13 147 666 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 706 142.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 81 188 человек.

По данным на 8 февраля, за сутки в России подтверждено 698 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончался 336 721 пациент.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 1182 новых случая коронавирусной инфекции это новый рекорд с начала пандемии. Зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 656 человек.

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