Число заражений коронавирусом в России уверенно снижается

За минувшие сутки в стране подтверждено 36 818 случаев COVID-19, сутками ранее эта цифра составляла 38 420, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 36 818 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 438 (6,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 145 912 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 846 448.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 34 161 человек.

По данным на 16 ноября, за сутки в России подтверждено 1 240 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 257 837 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 ноября остаются 1 939 126 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 315 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровело 306 пациентов.