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15.11.2021 10:00

Число заражений коронавирусом в России уверенно снижается

Новости. Общество
12:32, 16 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За минувшие сутки в стране подтверждено 36 818 случаев COVID-19, сутками ранее эта цифра составляла 38 420, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 36 818 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 438 (6,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 145 912 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 846 448.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 34 161 человек.

По данным на 16 ноября, за сутки в России подтверждено 1 240 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 257 837 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 ноября остаются 1 939 126 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 315 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровело 306 пациентов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-11-16 14:28:49
Да знаем, проходили уже все эти снижения и взлёты.
лишьбыпротив
2021-11-16 13:06:49
Для либеральной тусовки такие новости как кость в горле
Неравнодушный
2021-11-16 13:05:38
Зато началась эпидемия QR-кодов.
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