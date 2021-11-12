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Число зараженных коронавирусом жителей Карелии приближается к 80 тысячам

Новости. Общество
09:42, 15 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Пандемия продолжает шагать по республике — за минувшие сутки выявлено 337 зараженных ковидом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 15 ноября в Республике Карелия зарегистрирован 79351 инфицированный коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 337 инфицированных, из них непривитых — 331 (98,2%).

В ковидных стационарах получают лечение 978 пациентов, в состоянии средней тяжести — 910 человек, в тяжёлом — 65 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 74722 человека, за последние сутки — 321.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1040 человек.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-15 10:06:03
Судя по официальным цифрам, в среднем менее 4000человек болеет. ВОЗ предлагала считать пандемией 5% больных, при распространении по многим странам, всех континентов. А как цифры ни опубликуют, так пара процентов от силы.
И где тогда пандемия? По Преображенскому (Булгаков), "в головах"!
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