Число зараженных коронавирусом жителей Карелии приближается к 80 тысячам

Пандемия продолжает шагать по республике — за минувшие сутки выявлено 337 зараженных ковидом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 15 ноября в Республике Карелия зарегистрирован 79351 инфицированный коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 337 инфицированных, из них непривитых — 331 (98,2%).

В ковидных стационарах получают лечение 978 пациентов, в состоянии средней тяжести — 910 человек, в тяжёлом — 65 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 74722 человека, за последние сутки — 321.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1040 человек.