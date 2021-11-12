Число заразившихся коронавирусом россиян приближается к десяти с половиной миллионам

За время пандемии в стране было зафиксировано 10 458 271 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 119 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 660 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 10 458 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 380 223.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 42 776 человек.

По данным на 29 декабря, за сутки в России подтверждено 932 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 307 022 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 декабря остается 1 332 078 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 205 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 210 человек.