890x80
Реклама
В Карелию идет снегопад и сильный ветер 3
12.01.2022 15:55
Подозреваемый в преступлении, связанном с наркотиками, разыскивается в Петрозаводске (ФОТО) 5
12.01.2022 11:21

Число заразившихся за сутки коронавирусом в Карелии растет уже несколько дней подряд

Новости. Общество
09:33, 13 Января 2022
фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Новости партнеров

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 182 случая ковида, еще два дня назад эта цифра была менее сотни.

Как сообщили на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на 13 января в Республике Карелия зарегистрированы 91759 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 182 инфицированных, из них непривитых — 169 (92,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 596 пациентов, в состоянии средней тяжести — 523 человека, в тяжёлом — 66 (из них непривитых — 64).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 87449 человек, за последние сутки — 207.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1244 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-13 10:02:39
Водка кончилась, денег нет. :)
drug
2022-01-13 09:54:54
Может все таки стоит задействовать все медицинские учреждения города Петрозаводска и районов для лечения заболевших.
Если нам с середины февраля обещают до 100 т.ч. заболевших в день может стоит включить голову и перепрофилировать два санатория. Один в ПТЗ "Белые ключи", второй в Кондопожском районе "Марциальные воды".
Надо временно забыть про визитную карточку региона и про покровительство второго объекта.
Вы же знаете, что уже в сентябре-октябре 2021 мест в стационарах не хватало. Заболевших в Соломенном выписывали на 5-6 сутки, нужны были койки, прокапывали и домой. А в Соломенном со слов болевших было самое лучшее лечение и отношение.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году

Аналитика

12.01.2022 15:50
Обществоведение
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
Родителям больше не надо беспокоиться об очереди на запись к узким специалистам, прохождении всех нужных анализов и ожидании прохождения диагностики.
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 8
11.01.2022 17:06
Уроки дружбы 9
11.01.2022 10:44
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
08.01.2022 08:30
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 5
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»