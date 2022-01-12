Число заразившихся за сутки коронавирусом в Карелии растет уже несколько дней подряд

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 182 случая ковида, еще два дня назад эта цифра была менее сотни.

Как сообщили на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на 13 января в Республике Карелия зарегистрированы 91759 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 182 инфицированных, из них непривитых — 169 (92,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 596 пациентов, в состоянии средней тяжести — 523 человека, в тяжёлом — 66 (из них непривитых — 64).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 87449 человек, за последние сутки — 207.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1244 человек.