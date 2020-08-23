Число зарегистрированных безработных в Карелии выросло почти втрое

Количество официально зарегистрированных безработных в Карелии к концу июля достигло 17,6 тыс. человек, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

"К концу июля 2020 г. в государственной службе занятости состояло на учёте 18847 человек незанятых трудовой деятельностью, из них 17578 имели статус безработного", - говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".