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Число жертв автокатастроф в Карелии выросло на треть в 2021 году

Новости. Происшествия
15:36, 08 Ноября 2021
фото: 2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК / ВК

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Госавтоинспекция Карелии сообщает о значительном росте человеческих жертв в автомобильных катастрофах, произошедших за 10 месяцев текущего года.

За 10 месяцев этого года на дорогах Карелии произошло 456 дорожно-транспортных происшествий, в которых 72 человека погибли и 585 травмированы. По сравнению с показателями прошлого года на 11% снизилось общее количество ДТП, почти на 7% снизилось число пострадавших в результате дорожных аварий, при этом число погибших увеличилось на 30%. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Рост количества ДТП отмечается на дорогах Пряжинского, Олонецкого, Медвежьегорского и Сортавальского районов.

Рост основных показателей аварийности отмечается на федеральных дорогах республики: на 18% увеличилось количество ДТП, на 83% — число погибших, на 27% — число травмированных людей.

В указанный период уменьшилось количество дорожных аварий с участием водителей в состоянии опьянения. Количество таких ДТП снизилось с 73 до 57, число пострадавших в них людей сократилось с 93 до 76. Число погибших по вине нетрезвых водителей выросло — с 6 до 8.

В каждом третьем ДТП, связанном с обгоном по «встречке», участники движения получили смертельные травмы. Так, в 27 ДТП погибли 9 человек и 48 были травмированы.

Дети стали участниками 73 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 юных участников движения погибли и 70 были травмированы. Из числа получивших травмы 33 ребенка были пассажирами транспортных средств, 20 — пешеходами и 12 — велосипедистами. Среди погибших — 4 пассажира, 1 водитель мопеда и 1 пешеход.

Ранее сообщалось, что в катастрофе под Петрозаводском погиб водитель.

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Комментарии

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бюджет
2021-11-08 16:25:38
Проектировщики дорог пусть посмотрят как надо строить и проектировать дороги на примере США: и встречные потоки разделены, и обочина в асфальте, есть где остановиться. А какие кафешки........
Гость
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