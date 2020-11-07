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Число жертв COVID-19 пополнилось 40-летним пациентом из Петрозаводска

Новости. Общество
08:57, 08 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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За минувшие сутки в республике скончались два пациента с коронавирусом, один из которых 1980 года рождения.

По информации оперативного штаба карельского правительства по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в республике подтверждены еще две смерти от COVID-19.

В Республиканской инфекционной больнице скончались два жителя Петрозаводска, 1953 и 1980 годов рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, говорится в сообщении оперштаба.

Всего с начала пандемии в Карелии скончался 61 человек, согласно официальной статистике властей.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.

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