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Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 407 человек

Новости. Общество
10:43, 07 Апреля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За минувшие сутки в республике подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронаиврусом на 7 апреля, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 87-летняя жительница Сегежи, в Больнице скорой медицинской помощи – 87-летняя жительница Петрозаводска, в Межрайонной больнице № 1 – 64-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 407 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболевших – 61 человек, из них 13 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

С начала пандемии инфицировано 44451 человек.

За сутки выздоровели еще 89 человек. Всего выписано по выздоровлению 42151  человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7217,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3133,2 случая, по Северо-Западу – 5534,4.

Накануне в Карелии от коронавируса умерла 35-летняя женщина.

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