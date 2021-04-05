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В Карелии от коронавируса умерла 35-летняя женщина

Новости. Общество
09:30, 06 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Craig Ruttle
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В республике подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Так, в Госпитале для ветеранов войн скончалась 35-летняя жительница поселка Заречный Костомукшского городского округа, в Сегежской ЦРБ -  скончался 50-летний житель Сегежи, в Республиканской инфекционной больнице – 80-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Число смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 404.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 68 человек. Из этого числа заболевших – 65 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике инфицировано 44388 человек.

За минувшие сутки выздоровели еще 92 человека. Всего выписанных по выздоровлению 42062 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7206,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3127,5 случая, по Северо-Западу – 5525,2.

Накануне два жителя Петрозаводска скончались от коронавируса.

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