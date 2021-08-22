Число жертв массового отравления белорусов паленой водкой в Карелии увеличилось – умер еще один

В Пудожской районной больнице сегодня скончался второй житель Белоруссии из восьми, который отравился суррогатным алкоголем.

Как стало известно «Столице на Онего», в Пудожской ЦРБ скончался второй житель Белоруссии, который в минувшее воскресенье, 22 августа, был госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления суррогатным алкоголем.

«Госпитализированный в Пудожскую ЦРБ утром впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ был реанимирован», — сообщал ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопкуов.

Сейчас стало известно, что реанимированный не смог выжить — умер.

Напомним, в минувшее воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе суррогатным алкоголем отравились 8 человек — все жители Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, трое находились в тяжелом состоянии.

Пострадавшие были госпитализированы в Пудожскую ЦРБ и двое тяжелых в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова.