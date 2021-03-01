Число жертв пневмонии в Карелии увеличилось до 120

В Карелии от внебольничной пневмонии скончался еще один пожилой мужчина.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 72-летний мужчина, имеющий сопутствующую соматическую патологию. Его тест на COVID-19 был отрицательным.

За сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом госпитализированы 5094 пациента, 120 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, с 22 по 28 февраля заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднего уровня в 2,3 раза, зарегистрировано 259 случаев.