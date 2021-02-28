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В Карелии по-прежнему высок уровень заболеваемости внебольничной пневмонией

Новости. Общество
14:50, 01 Марта 2021
фото: © AP Photo/Vincent Yu
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По сравнению с предыдущей неделей число заболевших идет на спад, сообщил Роспотребнадзор.

С 22 по 28 февраля заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднего уровня в 2,3 раза, зарегистрировано 259 случаев.

Превышение среднего уровня заболеваемости, рассчитанного за 3 года, зарегистрировано на 16-ти административных территориях республики, в том числе в Петрозаводске (85 случаев и 54 случая – рост в 1,6 раза).

Количество заболевших внебольничной пневмонией меньше, чем на предыдущей неделе на 57 случаев (-18,0%).

Напомним, что с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 5081 пациент, 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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