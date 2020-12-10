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Число жертв пневмонии в Карелии увеличилось до 96

Новости. Общество
09:09, 11 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Еще одна пожилая женщина скончалась от внебольничной пневмонии.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 65-летняя женщина, имеющая сопутствующую сердечно-сосудистой патологию. Ее тест COVID-19 отрицательный. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки еще 31 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2999 пациентов, 96 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, 8 декабря пневмония унесла жизнь 80-летнего жителя Карелия.

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