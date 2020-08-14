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Чистая прибыль "Кареллеспрома" за прошлый год оказалась меньше премии бывшему гендиректору

Новости. Общество
15:30, 15 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В начале августа лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" обнародовала финансовую отчетность за 2019 год.

Это был последний год директорства Павла Дегтярева, который возглавлял холдинг с марта 2017-го и запомнился многим в Карелии своей беспрецедентной премией в 26 миллионов рублей. Ее выплатили бывшему руководителю компании в прошлом году – незадолго до того, как республиканское правительство продало 44 процента акций "Кареллеспрома", находившихся в государственной собственности, и утратило статус крупнейшего совладельца холдинга.

Собственно, этим и интересен опубликованный документ: он дает ясную картину того, с чем оставил компанию ее экс-директор, который в начале нынешнего года занял пост начальника республиканского управления автомобильных дорог. И картина получилась не слишком радостная: в последний год руководства холдингом господина Дегтярева чистая прибыль "Кареллеспрома" упала более чем в десять раз – с 263 миллионов до 24 миллионов рублей.

Подробнее читайте в материале "Выплатить премию и залезть в кредит".

 

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Комментарии

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кир
2020-08-15 15:45:02
Выплатили премию по Положению, утвержденному трудовым коллективом, состоящим из людей, похожих на занозу.
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