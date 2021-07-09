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Чистая вода появится в 2022 году в двух поселках Карелии

Новости. Общество
14:35, 10 Июля 2021
фото: © AP Photo/Roberto Pfeil

Прионежский суд обязал администрацию района обеспечить два поселка качественной питьевой водой, сообщили на сайте судебной инстанции.

Прокурор Прионежского района обратился в суд с иском к администрации района и МУП «Водоканал Прионежский» в интересах жителей поселков Шуя и Мелиоративный. Иск был подан в связи с тем, что лабораторные исследования питьевой воды из озера Укшезера — источника водоснабжения поселков, а также из водоочистных сооружений поселка Шуи показали, что вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав МУП до 1 июля 2022 года обеспечить соответствие питьевой воды, подаваемый в поселки Шуя и Мелиоративный, требованиям нормативов. При этом на администрацию Прионежского района возложена обязанность выделить средства из бюджета для проведения проведения этих работ.

Решение не вступило в законную силу.

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