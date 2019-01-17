Чистый отток капитала из России в 2018 году вырос в 2,7 раза

Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 году вырос в 2,7 раза, до 67,5 млрд долларов, по сравнению с 2017 годом, когда он составил 25,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют материалы Банка России, передает "Интерфакс".

ЦБ отмечает, что в 2018 году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного правила.

"В отличие от ситуации 2016-2017 годов, рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств", - поясняет регулятор.