Чистый отток капитала из России в 2018 году вырос в 2,7 раза

Новости по теме
Загрузка...
Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 году вырос в 2,7 раза, до 67,5 млрд долларов, по сравнению с 2017 годом, когда он составил 25,2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют материалы Банка России, передает "Интерфакс".
ЦБ отмечает, что в 2018 году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного правила.
"В отличие от ситуации 2016-2017 годов, рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств", - поясняет регулятор.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
11.01.2019, 09:25
15.01.2019, 14:42
14.01.2019, 10:15
Аналитика
16.01.2019 12:25
Капитал
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии