Читайте «Столицу на Онего» в новом, 2023 году!

Дорогие наши читатели! От всей души поздравляем вас с Новым годом! Желаем здоровья, мира, любви и, конечно, хороших новостей.

Спасибо, что читаете нас, любите, хоть иногда и ругаете. Мы будем писать для вас каждый день, несмотря на праздники и выходные, чтобы вы были в курсе всех событий и всегда первыми узнавали обо всем.

Желаем вам эти праздничные дни провести в кругу тех, кого любите, берегите отношения и, не несмотря ни на что, не предавайте себя и друзей.

Приглашаем вместе со «Столицей на Онего» в 2023-ем сломать традицию жить каждый год трудно, давайте встретим и проведем его хорошо. Новости – это отражение происходящего: чем больше будет хорошего, тем интереснее и лучше будет наша новостная лента.

С Новым годом! Друзья! Читайте «Столицу на Онего»!