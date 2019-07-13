Что делает Контрольно-счетная палата Карелии для исправления действий республиканского правительства?

На протяжении последних нескольких лет Контрольно-счётная палата Карелии не отличалась особой публичностью и не претендовала на то, чтобы быть одним из главных ньюсмейкеров в регионе.

Нынешний руководитель Контрольно-счётной палаты занимает весьма примечательное место в системе региональной элиты. С одной стороны, он нашёл свою роль как в официальной номенклатуре, так и в лагере обоснованно критикующих и обличающих. При этом он в той или иной степени остаётся "неприкасаемым": как неформально, из-за отсутствия прямых конфликтов практически со всеми "героями" проверок, так и формально, в связи с тем, что возглавляет одно из самых независимых от прочих ветвей власти ведомств.

При этом хорошо, что вся КСП Карелии не занята сегодня плетением интриг и выторговыванием преференций в условиях неопределённости в композиции будущей властной элиты (особенно после "матрёшечных" выборов в 2021 году). Палата делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий и намерений республиканского правительства, а это, в конечном счёте, является крайне эффективным рычагом в борьбе против коррупции и за продвижение новых механизмов управления экономикой республики.

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