Что искали жители Карелии в интернете в августе?

Постоянная рубрика от интернет-агентства OPTIMIZER рассказывает о том, что искали и чем интересовались жители республики в августе.

Последний месяц лета в Карелии выдался на удивление таким же теплым, как июнь с июлем. Жители Карелии продолжали наслаждаться солнцем, загородными поездками и отпусками. Но чем же они были озадачены и что искали в интернете? Расскажет интернет-агентство OPTIMIZER.

«Школа» — 124 300 запросов

Из года в год школьная тематика и подготовка к школе в августе остается на лидерских позициях. Как мы узнали из СМИ в этом году примерная сумма, которую нужно потратить на сборы ребенка в первый класс составила в среднем 23 тысячи рублей, что больно ударило по родительским кошелькам. В набор входит канцелярия, школьная форма, письменный стол, учебники, гаджет (часы или телефон).

«Коронавирус» — 35 200 запросов

Говорили, что мы его победили, но увы… Новая волна плавно захватывает и Карелию, и всю Россию. В Республике Карелия на 31 августа подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. и это, не считая сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ. В связи с чем некоторые школы не открыли свои двери 1 сентября и отложили начало учебного года. А в сети магазинов Магнит всех работников обязали снова одеть маски. Будем надеется на лучшее!

«Салаты» — 39 100 запросов

Мы предполагаем, что спрос вырос все же не на классический оливье, а на салаты для закрутки. Одним из самых популярных является салат из перца и помидоров, а также из свежих огурцов с луком и специями. Овощные салаты на зиму — это отличная возможность сохранить витамины. Такие салаты можно подать с гарниром в любой зимний день, также они хорошо будут смотреться на праздничном столе. Готовим сани летом!

«Руки Верх» — 18 900 запросов

В последний день лета 31 августа популярная российская группа Руки Вверх и ее незаменимый солист Сергей Жуков дали бесплатный концерт на набережной Онежского озера. Хотя погода именно в этот день была совсем не праздничная — весь день лил дождь и дул сильный ветер, тем не менее на концерт вышли тысячи горожан. Сергей стал «нашим зонтом, нашим дождем», горожане танцевали у сцены под такие хиты как «Крошка моя» и «18 мне уже». А те, кто все же испугались ненастной погоды и смотрели прямую трансляцию концерта дома и таких было не мало больше 7 тыс. человек. Судя по бурным аплодисментам концерт зрителям понравился. Побольше бы таких приятных событий в нашем городе.