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«Что? Я должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая?»

Новости. Политика
11:58, 15 Июня 2021
фото: САМПО ТВ 360º / скриншот видео

В Карелии Валентина Пивненко объяснила, почему депутату необходимо выбирать красивую одежду.

Валентина Пивненко во время интервью телеканалу «Сампо.ТВ 360º» заявила, что вынуждена часто менять наряды. Депутат Госдумы пояснила, что там, где она работает, «по одежке принимают».

«Извините, может быть, за некоторую эмоциональность. Но, вы знаете, вот когда оценивают твою работу, что ты там сидишь, меняешь наряды. А что я там должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая? Там ведь по одежке принимают! А потом уже по уму! Наверно, башка-то работает чего-то, раз в правительственную комиссию по Арктике ввели!», — заявила Валентина Пивненко.

Валентина Пивненко представляет Карелию в Государственной Думе РФ. Она — член фракции «Единая Россия». Пивненко — первый заместитель председателя думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Также она включена в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

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Комментарии

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Саныч
2021-06-15 13:16:42
Иногда лучше молчать.
Off
2021-06-15 12:45:21
Ну да.. провожают по уму. Только никак выпроводить не получается .. вцепилась а кресло как ...неумытая. [ :)
User
2021-06-15 12:38:29
Депутат ГД РФ должен выглядеть так же, как избиратели, интересы которых он представляет. И если в результате работы депутата избиратели выглядят как (цитата) "чурка какая-то неумытая", то с какой стати депутат должен выглядеть как-то по другому?! Валите на пенсию, граждане мазурики, наворовались уже через край!
кир
2021-06-15 12:33:31
Ума у неё никогда не было, - сказал знающий кот.
Урбанист
2021-06-15 12:33:11
Мы стали более лучше одеваться :)
Zim
2021-06-15 12:19:21
« Чурки — Оскорбительное прозвище тюркоязычных народов Средней Азии, либо всех восточных не славянских, не европейских народов бывшего СССР. Основная версия происхождение данной клички - сближение чурка [полено] и важного для самоидентификации всех представителей тюркских народов этнонима "турк" (тюрк).»
Пивненко, когда говорила: «чурка неумытая», имела ввиду неумытое полено, или это оскорбление представителей тюркских народов?
Juniper59
2021-06-15 12:29:23
Zim, может, неоструганный Буратино?..
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