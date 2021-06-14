«Что? Я должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая?»

В Карелии Валентина Пивненко объяснила, почему депутату необходимо выбирать красивую одежду.

Валентина Пивненко во время интервью телеканалу «Сампо.ТВ 360º» заявила, что вынуждена часто менять наряды. Депутат Госдумы пояснила, что там, где она работает, «по одежке принимают».

«Извините, может быть, за некоторую эмоциональность. Но, вы знаете, вот когда оценивают твою работу, что ты там сидишь, меняешь наряды. А что я там должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая? Там ведь по одежке принимают! А потом уже по уму! Наверно, башка-то работает чего-то, раз в правительственную комиссию по Арктике ввели!», — заявила Валентина Пивненко.

Валентина Пивненко представляет Карелию в Государственной Думе РФ. Она — член фракции «Единая Россия». Пивненко — первый заместитель председателя думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Также она включена в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики.