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Новости. Общество
23:00, 08 Июля 2019
фото: @ pxhere

Что может испортить хороший секс, рассказали эксперты

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Сексологи рассказали о нескольких вещах, которые мешают получить удовольствие от секса.

Посторонние мысли. 

"Начальник достал", "обои пора переклеить"  - вариантов масса. Это посторонние мысли, которые отвлекают вас от процесса.  Есть техника для "отключения головы". Смысл в том, что вы придумываете себе фразу, которая вас возбуждает. И в течении всего срока вы ее представляете и не думаете ни о чем, стараетесь полностью расслабится, пишет  Sex news.

Собственные комплексы.

Неприятие собственного тела и внешности негативно отразится на вашем половом контакте. Зацикливаясь на своих несовершенствах, вы подсознательно теряете интерес к сексу, отталкивая партнера. 

Чувство голода.

Если вы придерживаетесь диеты, вам не поможет метод отключения головы, организм будет голоден, думать вы сможете только о еде. 

Лень.

Бывает, что после тяжелого дня, хочется получить удовольствие, не прилагая для этого особых усилий. Это один вариант. А бывает, что вам просто лень находить новые позы и ласки, чтоб получить удовольствие самому и доставить партнеру. 

Завышенные ожидания.

Романтические фильмы и сюжеты для взрослых предлагают массу вариантов, как может проходить идеальный секс. Если вы заранее продумываете каждое движение – вас ждет разочарование.

Интернет.

Игры и социальные сети завлекают нас настолько, что засидевшись допоздна, единственное логичное желание – спать. 

Спешка.

Спонтанный секс иногда пробуждает чувства, бывает, полезен для встряски. Но не стоит переводить его в постоянный вариант. 

Проблемы физиологии.

Бывает, что секс портят некоторые физиологические проблемы. Например, случайные проблемы с эрекцией у мужчин. Для этих случаев запаситесь игрушками и смазками.

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