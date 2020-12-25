Что можно купить на Рождественской ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске на площади Кирова открылась Рождественская ярмарка.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник ознакомилась с представленным ассортиментом товаров и проконтролировала соблюдение существующих санитарно-эпидемиологических требований.



администрация Петрозаводска

С 24 декабря по 10 января на площади Кирова работает Рождественская ярмарка. Покупателей ждут более 20 стилизованных домиков и фирменные автомобили с товарами местных производителей.

Жители и гости карельской столицы могут приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, полуфабрикаты, ягоды и елки.



администрация Петрозаводска

Сегодня работу ярмарки проинспектировала глава Петрозаводска. Ирина Мирошник ознакомилась с представленным ассортиментом товаров, приняла участие в благотворительной акции ярмарки. Особое внимание было уделено проверке предпринятых санитарно-эпидемиологических мер.

По рекомендациям Роспотребнадзора расстояние между домиками увеличили до четырёх метров, их оборудовали защитными экранами и сантиайзерами. На ярмарке действует масочный режим, покупателей призывают соблюдать социальную дистанцию.

Режим работы ярмарки:

27 декабря (воскресенье) – с 11 до 17 часов

28, 28,30 декабря – с 16 до 20 часов

31 декабря-10 января – с 11 до 17 часов.

В это время настроение на ярмарке будет создавать музыка, специально записанная Городским домом культуры. Кроме того, посетителей ждут сувениры (светоотражатели, силиконовые браслеты, карманные календари) с логотипом 100-летия Республики Карелия и Рождественской ярмарки.

Смотрите фото с Рождественской ярмарки здесь.