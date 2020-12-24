Рождественская ярмарка открылась в Петрозаводске (ФОТО)

На площади Кирова развернулась новогодняя ярмарка без мастер-классов и концертов.

В минувший четверг в главном новогоднем городке Петрозаводска открылась Рождественская ярмарка. На площади установлено 20 стилизованных домиков, в которых можно приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, замороженные полуфабрикаты, ягоды и елки.









В первый день работы покупателей было немного. Посетителей ярмарки больше привлекают новые светящиеся фигуры, появившиеся в новогоднем городке.

Как идет торговля, запечател фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов.



















Напомним, ярмарка будет работать с 24 декабря по 10 января с 16 до 20 часов в будни, с 11 до 17 часов в выходные и праздничные дни. Развлекательные мероприятия и мастер-классы, полюбившиеся петрозаводчанам в прошлом году, отменены в связи с эпидемиологической обстановкой. Однако настроение на ярмарке будет создавать музыкальное сопровождение, специально записанное Городским домом культуры. Кроме того, посетителей ждут сувениры (светоотражатели, силиконовые браслеты, карманные календари) с логотипом 100-летия Карелии и Рождественской ярмарки.