890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО) 15
24.12.2020 14:40
Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии 4
24.12.2020 16:48
В горсовете Петрозаводска прошли обыски 24
24.12.2020 17:19
Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения 9
24.12.2020 17:45
Охотники добыли трех волков рядом с деревней в Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 09:50
Желание автомобилистов "проскочить" перекресток привело к ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
24.12.2020 14:48
"Озерный снегопад" придет в Петрозаводск 25 декабря 2
24.12.2020 22:30

Рождественская ярмарка открылась в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:18, 25 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

На площади Кирова развернулась новогодняя ярмарка без мастер-классов и концертов.

В минувший четверг в главном новогоднем городке Петрозаводска открылась Рождественская ярмарка. На площади установлено 20 стилизованных домиков, в которых можно приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, замороженные полуфабрикаты, ягоды и елки.


В первый день работы покупателей было немного. Посетителей ярмарки больше привлекают новые светящиеся фигуры, появившиеся в новогоднем городке.

Как идет торговля, запечател фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов.









Напомним, ярмарка будет работать с 24 декабря по 10 января с 16 до 20 часов в будни, с 11 до 17 часов в выходные и праздничные дни. Развлекательные мероприятия и мастер-классы, полюбившиеся петрозаводчанам в прошлом году, отменены в связи с эпидемиологической обстановкой. Однако настроение на ярмарке будет создавать музыкальное сопровождение, специально записанное Городским домом культуры. Кроме того, посетителей ждут сувениры (светоотражатели, силиконовые браслеты, карманные календари) с логотипом 100-летия Карелии и Рождественской ярмарки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вредный
2020-12-25 11:52:40
Там красиво всё сделано,но "кто то " этого не увидит!?!
Njkdez
2020-12-25 11:01:39
Экс депутат матвеев одобряет ярмарку? Днем ярмарка ночью базар?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
Синоптики обещают снежную зиму: утепляемся в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Как правильно подобрать теплую одежду, которая будет соответствовать всем трендам моды и не подведет даже в самый сильный мороз? Попробуем разобраться во всем разнообразии ассортимента модных брендов вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA"!
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»