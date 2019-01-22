Что подарили Волочковой на День рождения

Балерина отметила 43-летие 21 января в грузинском ресторане. На торжество пришли Басков, Джигурда, Алена Кравец и другие.

Первым на торжество пришел (первым же и ушел, ибо спешил на корпоратив) Николай Басков с огромным букетом любимых Настей белых роз.

В этот раз "золотой голос" вручил имениннице всегда нужные деньги. Волочковой с ее страстью к показной роскоши они явно не повредят.



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"Я, хотя и нахожусь уже много лет на заслуженном отдыхе, пенсию не получаю. Не могу ее оформить, потому что трудовая книжка до сих пор лежит в Большом театре", – призналась Настя.

Джигурда подарил литровые бутылки коньяка в виде Эйфелевой башни, пишет издание "Дни.ру".

Алкоголь (водку имени себя) балерине подарил и художник Никас Сафронов. И без картины, разумеется, не обошлось.

"У меня полотен от Никаса уже так много, что в этом ресторане месте бы всем даже не нашлось", – хихикнула довольная Настя и попросила всех к уставленному яствами и питиями столу.



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В грузинский ресторан пришли знакомые балерины из солнечной Армении. Они подарили дамское белье хорошей марки – и как только с размером угадали.

Презенты были все практичные. Всегда стильная Алена Кравец вручила эксклюзивный аромат из своей коллекции и обещала для балерины создать персональный парфюм из готовящейся лимитированной коллекции для звезд.