Что стало с элитной недвижимостью экс-главы Карелии Нелидова в Петрозаводске

В марте 2012 года Андрей Нелидов купил квартиру на первой линии жилого комплекса «Радужный» на набережной Варкауса.

К квартире он пристроил целый полупрозрачный этаж, мансарду-пентхаус, где стеклопакеты устанавливали с помощью пожарной автолестницы. В декабре 2012 года Нелидов нам рассказал, что квартира на Варкауса — это его «единственное жилье, здесь прописаны он, Андрюша, вся его семья». Но сейчас он признался, что эта квартира ему не принадлежит.

«Арина воспитывает нашего сына, и пусть у них в материальном плане, и с квартирой, все будет хорошо», — уклончиво сказал Андрей Нелидов.

На вопрос, бывает ли он сейчас хотя бы изредка в Карелии, экс-губернатор по-философски заметил, что «там был истории отрезок, он пишет время». После чего сообщил, что в Карелию, где он вместе с отбытием тюремного срока прожил ровно 19 лет, «не собирается». А в родном Санкт-Петербурге, конечно, бывает, но редко: очень далеко и непросто, в частности, из-за занятости на работе, добираться сюда из Норильска.

О семейном положении бывшего главы Карелии Андрея Нелидова и его новой жизни в «городе романтиков» читайте здесь.