Минздрав Карелии привел слова главного гериатра России о пагубном влиянии алкоголя на пожилых людей.

«Казалось бы, что страшного в том, что пенсионер выпивает вечером рюмочку коньяка „для хорошего сна“ или в обед наполняет бокал вином „для аппетита“? Но последствия такой привычки могут быть самыми плачевными», — отметила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

По словам специалиста, алкоголь приводит к поражению центральной и периферической нервной системы. В результате могут возникать нарушения в походке. «Пьяная походка» характеризуется неуверенностью движений, покачиваниями из стороны в сторону. Люди с нарушениями походки часто падают и получают травмы, что в пожилом возрасте особенно опасно.

Воздействуя на центральную нервную систему, алкоголь в большей степени поражает мозжечок, поэтому возникает дрожание рук.

Алкоголь приводит к снижению содержания в крови витаминов группы В. Вследствие их нехватки, а также при остром алкогольном отравлении, возникает нарушение памяти.

Злоупотребление алкоголем значительно увеличивает риск любых заболеваний, ассоциированных с возрастом: резко повышается риск развития деменции и всевозможных когнитивных расстройств, усиливается тревожность.

Если у человека уже были когнитивные проблемы, то алкоголь увеличивает их выраженность и утяжеляет течение болезни.