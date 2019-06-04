"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."

В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".

Спортивно-патриотические детские игры на кубок ПСК в этом году проходят уже в десятый раз. В них приняли участие уже более 1,2 тысяч школьников из Муезерского, Кондопожского, Медвежьегорского, Питкярантского, Олонецкого, Сортавальского, Сегежского районов и Костомукши. Впервые игры состоялись в поселке Муезерский в год 65-летия Великой Победы. Идея пришлась по душе и участникам, и руководству компании. Было решено сделать их традиционными.

Подробнее о проведении мероприятия читайте здесь.