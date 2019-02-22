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Новости. Криминал
16:01, 22 Февраля 2019

За месяц в Петрозаводске украдено около 40 крышек люков

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Сегодня на Первомайском проспекте были украдены две крышки люков "РКС-Петрозаводск".

Вчера было украдено три крышки люка тепловых камер, находящихся на обслуживании АО "ПКС-Тепловые сети". Всего за февраль в АО "ПКС-Тепловые сети" было украдено 33 крышки люка и одна люковина, в АО "ПКС-Водоканал" злоумышленники похитили 5 крышек. Хотя бы на секунду задумайтесь над этими цифрами – 38 крышек люка за месяц. Сколько машин могло попасть в ДТП, а сколько несчастных случаев  с участием пешеходов могло произойти из-за отсутствующей крышки люка!

За кражу люка вор несет уголовную ответственность, до пяти лет лишения свободы. Но это мало кого останавливает, люки продолжают воровать, а прохожие безразлично проходят мимо, когда на их глазах совершается преступление. Самое, пожалуй, безобидное, что может случиться, если крышки на люке нет – неприятный запах, распространяющиеся на весь район. Вспомним, например, как летом от массовой кражи крышек страдали жители микрорайона Ключевая – несколько ночей подряд банда злоумышленников воровала крышки люков. Но, к сожалению, даже если кража происходит днем, мало кто придает этому значение. Сотрудники "РКС-Петрозаводск" беспокоятся, что весной краж станет еще больше: "Пока в основном воруют крышки люков тепловых сетей, потому что эти крышки нагреваются, и снег на них тает быстрее, а как только наступит весна, то и крышки водоканала начнут пропадать", - рассказывает Дмитрий Викторович Пикульский, начальник сектора насосных станций и сетей.

Если вы видите, что подозрительные личности уносят крышку люка, обращайтесь в полицию! Об открытом люке вы можете сообщить в "РКС-Петрозаводск" через мессенджеры WhatsApp или Viber на номер телефона 8 911 4300547, по электронной почте  signal@rks.karelia.ru или на сайте АО "ПКС-Водоканал", для этого на главной странице сайта нужно перейти в раздел "Сообщить о проблеме".

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