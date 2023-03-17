ЧВК «Вагнер» планирует набрать к середине мая 30 тысяч бойцов

Евгений Пригожин рассказал о планах пополнить состав ЧВК «Вагнер» к середине мая 2023 года.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о планах набрать 30 тысяч бойцов к середине мая. Его аудиокомментарий публикуется в Telegram-канале пресс-службы, пишет «Лента.ру».

Пригожин отметил, что в среднем ежедневно ЧВК «Вагнер» набирает от 500 до 800 человек, однако иногда количество добровольцев доходит до 1200 в день.

«К середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тысяч», — поделился он.

Ранее сообщалось, Пригожин привез в Карелию группу отслуживших контракт в ЧВК «Вагнер» заключенных.