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Пригожин привез в Карелию группу отслуживших контракт в ЧВК «Вагнер» заключенных

Новости. Общество
18:50, 17 Января 2023
фото: MK.RU

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Евгений Пригожин показал видео отвоевавших в ЧВК «Вагнер» заключенных: «Криминальные таланты».

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видеозапись с владельцем бизнеса Евгением Пригожиным, который, как сказано в сообщении, «привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК „Вагнер“, отслуживших полугодовой контракт». Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В ролике показан Пригожин, стоящий на аэродроме перед примерно двумя десятками мужчин и выступающий перед ними с «напутственным словом». В своей речи он заявляет, что этих мужчин теперь ждет свободная жизнь — «деньги есть, медали есть». Также он обещает слушателям помочь с жильем, если тем некуда возвращаться — их должны разместить в гостинице.

«Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, — заявил Пригожин. — А только прадеды во время Великой Отечественной войны».

Далее он призвал бывших заключенных больше не попадать за решетку. Пригожин напомнил, что при вербовке ему нужны были их «криминальные таланты, чтобы убивать врага», но «теперь криминальные таланты не требуются».

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