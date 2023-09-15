Cвой первый концерт отыграли подопечные отделения соцреабилитации в Петрозаводске

К подопечным пришла концертмейстер петербургского лицея искусств.

Подопечные отделения социальной реабилитации № 2 в Петрозаводске отыграли свой первый концерт, рассказали в паблике Комплексного центра соцобслуживания Карелии 18 сентября.

Как отметили в источнике, на прошлой неделе в гости к подопечным отделения пришла Юлия Семкив, концертмейстер «Лицея искусств «Санкт-Петербург». Она исполнила для ребят популярные детские песенки, а они подпевали под аккомпанемент фортепиано.

Каждый из них взял понравившийся музыкальный инструмент и играл в такт музыке. В зале собрался целый мини-оркестр — Александр играл на бубне и флейте, Илья — на трещотке, а Ярослав отбивал ритм на маракасе.

Все вместе спели «Пусть бегут неуклюже…», «Песенку Бременских музыкантов», «Три белых коня», «Ложкой снег мешая…» и другие знаменитые песни.

«Благодарим Юлию Александровну за доброту, отзывчивость и чудесный концерт, который порадовал ребят!», — написали в паблике.