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Да будет свет: "Новые люди" исследуют темные уголки Карелии

Новости. Общество
12:30, 22 Марта 2021
фото: © "Новые люди"
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Партийный проект "Новых людей" выявил немало "черных дыр".

Сторонники партии "Новые люди" провели масштабную всероссийскую акцию проверки уличного освещения "Да будет свет!". Исследование показало, что проблема является актуальной, в том числе и для Карелии:  количество выявленных темных мест – несколько десятков, а в целом по стране – десятки тысяч.

Отсутствие уличного освещения сильно сказывается на качестве жизни. Это приносит эмоциональный дискомфорт  горожанам, а также приводит к увеличению количества преступлений. Чтобы понять, где в Карелии состояние освещения оставляет желать лучшего, не нужны дополнительные затраты или сложные приборы – достаточно пройтись по городу, когда стемнеет. Волонтеры партии "Новые люди" исследовали темные уголки города на протяжении нескольких дней, и с каждым днем темных пятен на карте становилось все больше.

"В первую очередь мы обследовали те места, где освещение играет ключевую роль в обеспечении безопасности людей. Это дороги с большим количеством пешеходов – от остановок общественного транспорта, возле школ, больниц и садов.  Акция прошла более чем в сорока таких точках города. Мы опросили здесь порядка двухсот горожан. Жители, конечно, отмечают проблемы с освещением, но выражают неуверенность, что это как-то решится. Но обеспечение нормального освещения – прямая обязанность городских властей. Мы не можем мириться с этой ситуацией и в настоящий момент оформляем коллективное письмо в администрацию по проблемным местам, связанным с освещением", – рассказал руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в республике Карелия Сергей Усатенко.

Чаще всего власти на вопрос о модернизации уличного освещения отвечают просто: денег нет. И это правда, не во всех бюджетах муниципалитетов есть такая строка расходов. В лучшем случае – ремонт существующих фонарей. Некоторые территории лоббируют депутаты и пытаются выбить деньги на модернизацию. Эксперты "Новых людей" считают, что точечный подход неэффективен, нужно комплексное решение.

"Существует эффективный механизм решения проблем уличного освещения в городах –  государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета – за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии", –  такой путь видит председатель Комитета по Жилищной политике и ЖКХ партии "Новые люди", доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Станислав Шубин.

Еще один выход из ситуации – разрешить бизнесу устанавливать в темных местах рекламные конструкции бесплатно. Но это требует законодательного регулирования.

По данным партии "Новые люди", статистика обследования темных пятен по всей России выглядит так: на проблему освещения придомовых территорий пришлось почти 70% опрошенных. Недовольны освещением дорог 37% жителей городов.

Стратегия повышения энергоэффективности – один из ключевых пунктов предвыборной программы "Новых людей". Недавно "Новые люди" исследовали теплоизоляцию многоэтажных домов.  Энергоэффективность изучали при помощи специальных приборов – тепловизоров. По мнению экспертов партии, модернизация теплоизоляции домов поможет снизить затраты людей на ЖКХ на 25%.

Возможный путь поиска средств на модернизацию – оптимизация муниципальных бюджетов. В тех территориях, где "Новые люди" представлены своими депутатами в городских думах и региональных законодательных собраниях, этот процесс уже идет. Одно из предложений партии – инициативное бюджетирование: часть средств вкладывают люди, остальные средства направляются из бюджета. 

"Наша задача сегодня не критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя", – так описал стратегию партии "Новые люди" ее лидер Алексей Нечаев.

Справка:

Партия "Новые люди" основана 1 марта 2020 года. Ее лидер - Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре прошлого "Новые люди" принимали участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, был преодолен избирательный барьер. Лучший результат партия "Новые люди" показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%. В данный момент штабы партии есть в 73 регионах страны. В этом году партия "Новые люди" намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-03-22 16:07:56
Это еще один сорт бойскаутов?
кир
2021-03-22 15:59:37
Народные сказки так и заточены. Чтобы у нас всё было (на халяву) , а нам за это не попало.
бюджет
2021-03-22 15:29:11
Фигней занимаются.
марина
2021-03-22 15:15:22
Такой же бесполезный информационный шум, как и с "исследованием" про энергоэффективность домов. Нулевая ценность. Неужели на этом они хотят проскочить на выборах?
Горожанин
2021-03-22 14:24:15
Особенно актуально в преддверии "белых ночей". Однако ключевая фраза - "разрешить бизнесу устанавливать рекламные конструкции бесплатно". Продолжать уродовать город идиотской рекламой.
ромео
2021-03-22 14:08:48
ни концепции ни идеологии....кучка ненужных людишек, которые хотят порулить.

Ненужные люди - вот их имя
zanoza
2021-03-22 13:38:16
Что только не сделаешь, чтобы набрать себе баллы перед выборами, а после выборов хоть потоп.
театральный критик
2021-03-22 12:52:01
И эти людишки лезут во власть :)
Беня
2021-03-22 16:07:05
театральный критик, плох тот солдат, шо не мечтает стать генералом :)
ромео
2021-03-22 12:39:18
очередные кровососы на теле народа.
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