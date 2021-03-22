Да будет свет: "Новые люди" исследуют темные уголки Карелии

Партийный проект "Новых людей" выявил немало "черных дыр".

Сторонники партии "Новые люди" провели масштабную всероссийскую акцию проверки уличного освещения "Да будет свет!". Исследование показало, что проблема является актуальной, в том числе и для Карелии: количество выявленных темных мест – несколько десятков, а в целом по стране – десятки тысяч.

Отсутствие уличного освещения сильно сказывается на качестве жизни. Это приносит эмоциональный дискомфорт горожанам, а также приводит к увеличению количества преступлений. Чтобы понять, где в Карелии состояние освещения оставляет желать лучшего, не нужны дополнительные затраты или сложные приборы – достаточно пройтись по городу, когда стемнеет. Волонтеры партии "Новые люди" исследовали темные уголки города на протяжении нескольких дней, и с каждым днем темных пятен на карте становилось все больше.





"В первую очередь мы обследовали те места, где освещение играет ключевую роль в обеспечении безопасности людей. Это дороги с большим количеством пешеходов – от остановок общественного транспорта, возле школ, больниц и садов. Акция прошла более чем в сорока таких точках города. Мы опросили здесь порядка двухсот горожан. Жители, конечно, отмечают проблемы с освещением, но выражают неуверенность, что это как-то решится. Но обеспечение нормального освещения – прямая обязанность городских властей. Мы не можем мириться с этой ситуацией и в настоящий момент оформляем коллективное письмо в администрацию по проблемным местам, связанным с освещением", – рассказал руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в республике Карелия Сергей Усатенко.

Чаще всего власти на вопрос о модернизации уличного освещения отвечают просто: денег нет. И это правда, не во всех бюджетах муниципалитетов есть такая строка расходов. В лучшем случае – ремонт существующих фонарей. Некоторые территории лоббируют депутаты и пытаются выбить деньги на модернизацию. Эксперты "Новых людей" считают, что точечный подход неэффективен, нужно комплексное решение.





"Существует эффективный механизм решения проблем уличного освещения в городах – государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета – за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии", – такой путь видит председатель Комитета по Жилищной политике и ЖКХ партии "Новые люди", доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Станислав Шубин.

Еще один выход из ситуации – разрешить бизнесу устанавливать в темных местах рекламные конструкции бесплатно. Но это требует законодательного регулирования.

По данным партии "Новые люди", статистика обследования темных пятен по всей России выглядит так: на проблему освещения придомовых территорий пришлось почти 70% опрошенных. Недовольны освещением дорог 37% жителей городов.





Стратегия повышения энергоэффективности – один из ключевых пунктов предвыборной программы "Новых людей". Недавно "Новые люди" исследовали теплоизоляцию многоэтажных домов. Энергоэффективность изучали при помощи специальных приборов – тепловизоров. По мнению экспертов партии, модернизация теплоизоляции домов поможет снизить затраты людей на ЖКХ на 25%.

Возможный путь поиска средств на модернизацию – оптимизация муниципальных бюджетов. В тех территориях, где "Новые люди" представлены своими депутатами в городских думах и региональных законодательных собраниях, этот процесс уже идет. Одно из предложений партии – инициативное бюджетирование: часть средств вкладывают люди, остальные средства направляются из бюджета.

"Наша задача сегодня не критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя", – так описал стратегию партии "Новые люди" ее лидер Алексей Нечаев.

Справка:

Партия "Новые люди" основана 1 марта 2020 года. Ее лидер - Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре прошлого "Новые люди" принимали участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, был преодолен избирательный барьер. Лучший результат партия "Новые люди" показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%. В данный момент штабы партии есть в 73 регионах страны. В этом году партия "Новые люди" намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.