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Дачникам объяснили, когда за деревья на участке могут оштрафовать

Новости. Общество
20:30, 28 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Срубить дерево можно после согласования с поселковой администрацией и лесничеством, утверждает эксперт.

Наличие на вашем участке дерева нередко порождает правовую дилемму. Если вы решите спилить дерево, потому что оно вам просто мешает, даже несмотря на то, что это ваш участок, есть риск попасть на штраф. Поэтому всегда следует помнить, что даже если дерево больное, угрожает жизни и здоровью граждан, необходимо сначала уточнить в администрации поселка, на котором расположен ваш участок, можно ли это дерево спилить, не относится ли оно к категории ценных. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Также следует помнить, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством — даже некоторые поселки находятся в лесном фонде», — уточняет он.

Размер штрафа за вырубку деревьев без согласования с местными властями варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве он может достигать 4,5 тысяч рублей (ст. 4.19 КоАП Москвы).

При этом, если на вашем участке находится дерево, которое вовремя не было спилено, было «больным», и упало, к примеру, на соседскую машину или на соседский дом, то и в этом случае вы будете нести ответственность. Конкретно в данном случае — за то, что вовремя не обезопасили окружающих от дерева, которое находится на вашем участке.

«Таким образом вы несете ответственность за все деревья, которые растут у вас на участке», — заключил юрист.

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